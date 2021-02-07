15 دقيقة من التمارين الرياضية تطيل العمر ثلاث سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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أبرزت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الإنسان في إطالة عمره وتعزيز صحته وتقويتها.

فوائد التمارين الرياضية:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن أحد مفاتيح إطالة العمر هو الرياضة وتحريك الجسم بشكل يوم، حيث إن ممارسة التمارين اليومية لها العديد من الفوائد الصحية، فإنها تساعد على العيش لفترة أطول، وهذا مقابل 15 دقيقة يومية من التمارين.

وتساعد التمارين الرياضية اليومية على تقوية عضلة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، كما أن هناك دليلًا على أن الحصول على اللياقة البدنية يمكن أن تؤخر عملية الشيخوخة، حيث ذكرت الأبحاث التي استشهدت بها الجمعية الخيرية AARP (الرابطة الأمريكية للمتقاعدين) أن 15 دقيقة من النشاط البدني اليومي يمكن أن تزيد من العمر لمدة ثلاث سنوات إضافية، كما أن الفوائد تزداد مع كل دقيقة إضافية من ممارسة الرياضة.

أهمية التمارين الرياضية:

وأشار فريق البحث إلى دراسة استغرقت ثماني سنوات أظهرت أن ممارسة الرياضة يوميًّا لمدة 15 دقيقة تقلل الوفيات الناجمة عن العديد من الأمراض بنسبة 14 بالمائة، وعلى نفس المنوال، كشفت الدراسة أن تحريك الجسم لمدة 15 دقيقة يوميًّا أضاف ثلاث سنوات إلى متوسط ​​العمر المتوقع للناس.

فيما أشارت الدراسة إلى أن كل 15 دقيقة إضافية من التمارين في اليوم تخفض معدل الوفيات خلال فترة الدراسة بنسبة 4% إضافية.



