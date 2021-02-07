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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07
الموارد البشرية تدعو لتطبيق إجراءات احترازية وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان
منها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا وللعمل في بيئة عمل آمنة صحية.
توجيهات هامة من الموارد البشرية:
وشددت الموارد البشرية على ضرورة اتباع ما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد.
- الاكتفاء قدر الإمكان بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي، عوضًا عن الاجتماعات الحضورية.
- تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان، مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.
- الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات.
- توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.
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