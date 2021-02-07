توصية بإدراج جهود المملكة خلال الجائحة في المناهج الدراسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، أمس، ندوة (جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا ) والتي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن بعد، وشارك فيها أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وإماما وخطيبا المسجد الحرام، الدكتور صالح بن حميد، وعبدالله الجهني. وخلص المشاركون في الندوة إلى 20 توصية تمحورت حول إبراز الجهود المبذولة خلال الجائحة خاصة فيما يتعلق بالحرمين الشريفين وقاصديهما وإعداد الموسوعة الشاملة الورقية والرقمية عن جهود المملكة خلال الجائحة داخليا وخارجيا، وإقامة مؤتمر عالمي برعاية المملكة للحديث عن الجائحة والدروس المستفادة، وإعداد مشاريع بحثية وكراسي بحث أكاديمية عن الجهود وآثارها صادرة من محاضن العلم، كما تضمنت التوصيات إدراج جهود المملكة خلال الجائحة في المناهج الدراسية لتشهد الأجيال النجاح المتحقق وإعداد مشروع إعلامي معرفي يعنى بالأفلام الوثائقية. توصيات الندوة: التتابع في إبراز جهود المملكة خلال الجائحة خاصة فيما يتعلق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

إعداد الموسوعة الشاملة الورقية والرقمية عن جهود المملكة خلال الجائحة داخليا وخارجيا.

تنظيم مؤتمر عالمي برعاية المملكة للحديث عن الجائحة والدروس المستفادة.

إعداد مشاريع بحثية وكراسي بحث عن الجهود وآثارها صادرة من محاضن العلم.

إقامة ندوة كبرى تنبثق عنها حلقات نقاش لبحث موضوع (ماذا بعد الجائحة؟).

إدراج جهود المملكة خلال الجائحة في المناهج الدراسية لتشهد الأجيال النجاح المتحقق.

إعداد مشروع إعلامي معرفي يعنى بالأفلام الوثائقية، واستثمار وسائل التواصل المتعددة لإبراز الجهود وترجمتها لعدة لغات.

نقل تجربة المملكة في الجائحة إلى الدول التي يكثر قدوم المعتمرين والزوار منها، لتحقيق أقصى وقاية ممكنة قبل التوجه للمملكة.

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