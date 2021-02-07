شكرا لقرائتكم خبر 80 % من إصابات كورونا ارتبطت بالمناسبات العائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت الصحة عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 5 حالات وفيات، وشفاء 278 حالة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي عملت في المملكة على الحالات المرصودة أخيرا وبالذات المناسبات العائلية، وقال «إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات سوف يميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح ثم التحكم وهذا ما نأمله» .

وأوضح العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن وزارة الصحة رصدت ارتفاعا في منحنى الإصابات المؤكدة، والحالات الحرجة بنسبة 35%، مفيدا بأن إعطاء الجرعة الثانية بعد الأولى من 3 إلى 6 أسابيع من لقاح كورونا ستعطي الفعالية المنشودة والمأمولة، مضيفا أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات، لافتا إلى أن الانتشار الحالي لكورونا حول العالم أمر مقلق.

وأضاف أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 443,153 شخصا، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 370,278 حالة، من بينها 2361 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 408 حالات حرجة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه لوحظ ارتفاع عال في المخالفات خلال هذا الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع السابق له، حيث بلغ نسبة 72% كما شكلت نسبة المخالفات المضبوطة بعد البدء في تنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بجميع المناطق للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الساعة العاشرة من الخميس الماضي 32% من إجمالي المضبوط خلال هذا الأسبوع.

ماذا قال متحدث الصحة؟

القضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

نعيش حاليا في مرحلة ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا.

لدينا إجراءات متميزة لمواجهة فيروس كورونا المتحور.

انتشار الفيروس ومدى تحوره تحت الدراسة والرصد.

ارتفاع منحنى الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 35%

تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح كورونا.

الإصابات بحسب المناطق: