شكرا لقرائتكم خبر التخصصات الصحية: مدعية حقن مراجعي عيادة في جدة بالفيلر غير مصنفة مهنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ردود الفعل تضمنت الصدمة من السماح لشخص غير متخصص بحقن الناس بمواد طبية لا يجب أن يتعامل معها إلا متخصصون طيلة سنوات، والتساؤل عن دور الجهات المختصة في الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، والمطالبة بمحاسبة من تستر عليها وسمح لها بذلك.من جهته قال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي لـ»مكة»: لا يوجد لدى المذكورة أي تصنيف أو تسجيل مهني في الهيئة، والهيئة حريصة على حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين أكفاء، وأن تتأكد من كفاءة الممارس الصحي وامتلاكه الحد الأدنى من الكفاية العلمية والعملية التي تؤهله للممارسة الآمنة، وما يتعلق بالرقابة على المنشآت الطبية فهي من اختصاص جهات أخرى.
الصحيفة وجهت استفسارا لوزارة الصحة حول هذا الموضوع أمس، غير أنها لم ترد حتى وقت تحرير هذا الخبر.
كما حاولت الصحيفة الاتصال بالطبيب الذي تم تداول اسمه بمواقع التواصل الاجتماعي، على أنه المقصود في اللقاء التلفزيوني الذي ظهرت به الممثلة التونسية مدعية أنها عملت مستشارة له، للوقوف على حقيقة علاقته بالأمر، غير أن ردا لم يصل منه حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الصحية: مدعية حقن مراجعي عيادة في جدة بالفيلر غير مصنفة مهنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.