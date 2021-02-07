شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يطلق مبادرة "اليوم" لتدريب العاملين في القطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 125 مقعداً مجانيا للتدريب في برنامج الشهادة المهنية الإحترافية الدولي

• 80 ساعة تدريب "أونلاين" عبر 4 وحدات

• البرنامج طورته مجموعة "IBDL " العالمية ومُعتمد من جامعة ميزوري الأمريكية

• إعداد فعلي تأهيل لسوق العمل و تعزيز فرص الحصول على الوظائف

• وزير الصناعة يدشن مركز "الدار" للتدريب ويطلع على دورة العمل والمقار الرقمية

• رئيس مجلس إدارة "اليوم" : هدفنا تطوير الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل

• رئيس التحرير : شراكات المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية ترتقي بالأداء المهني

بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف، أعلنت دار اليوم للإعلام عن إطلاق مبادرة المسؤولية الإجتماعية والمتمثلة في "برنامج تطوير مهارات السعوديين العاملين في القطاع الصناعي"، من خلال تخصيص 125 مقعد مجاني لتدريبهم، واكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع.

ويساهم البرنامج في الإعداد الفعلي للعاملين في القطاع الصناعي، وتأهيلهم لسوق العمل، و تعزيز فرص الحصول على عمل، والارتقاء الوظيفي،ويُقدم البرنامج شهادة مهنية تدريبية عالمية مُتقدمة صُممت خصيصاً لتطوير المهارات الإدارية والتقنية للصناعيين مما يُعزز قدراتهم على إتخاذ القراروالتخطيط والتحليل والسيطرة، وهو يتكون من 4 وحدات تدريبية تتضمن 80 ساعة تدريب أونلاين، وإختبار إعتماد دولي، وتأتي المبادرة إمتداداًلشراكات عديدة تحرص الدار على تطويرها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والؤسسات الأهلية سعيا لتعزيز جودة مخرجاتها ومواكبةالتغيرات المتسارعة التي تطرأ على أداء العمل الاعلامي ومفاهيميه ومستهدفاته، خاصة في زمن الثورة الرقمية وتعزيز الشمولية والجودة بشكل متكامل.

وتأتي المبادرة إمتدادا لشراكات عديدة تحرص الدار على تطويرها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والؤسسات الأهلية سعيا لتعزيز جودة مخرجاتها ومواكبة التغيرات المتسارعة التي تطرأ على أداء العمل الاعلامي ومفاهيميه ومستهدفاته، خاصة في زمن الثورة الرقمية وتعزيز الشمولية والجودة بشكل متكامل.

جاء ذلك خلال زيارته المقر الرئيسي لدار" اليوم" للإعلام في الدمام، وكان في استقباله رئيس مجلس الادارة الوليد بن حمد آل مبارك، وسعادة رئيس التحرير عمر بن عبدالرحمن الشدي، وسعادة المدير العام حسن علي الهديب والرئيس التنفيذي نايف بن محمد الجاسر ونائب رئيس التحرير فيصل بن فهد الفريان ،

وتعرف الوزير خلال جولة في أقسام الدار على دورة العمل اليومية ، كما تفقد مقار الاعلام الرقمي وصالة التحرير ومتحف الدار، واستمع لمداخلات "عن بعد" مع الزملاء الإعلاميين وكتاب الرأي في صحيفة اليوم.

أكد رئيس مجلس ادارة دار "اليوم" للاعلام الوليد بن حمد آل مبارك، أن اطلاق "اليوم" مبادرة لتدريب وتأهيل 125 من أبناء الوطن لسوق العمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تجسد حرص "الدار" المتواصل على تحسين بيئة العمل ودعم برامج التوطين والبرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل ليحملوا شعلة البناء والتنمية بوطننا الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهده - يحفظهما الله -.

وقال ان زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تدشيناً لأعمال مركز "اليوم" للتدريب تمثل دافعا لمواصلة الانطلاق عبر الشراكات العالمية للاسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، موضحا أن مبادرة "اليوم" المجتمعية والتي تعد "باكورة" أمركز التدريب، تشمل تأهيل 125 شابا وفتاة من أبناء الوطن وتسليحهم بالمهارات والخبرات التي ترتبط بسوق العمل.

وثمن " آل مبارك" متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله" ، بمبادرات "الدار" التي تستهدف النهوض بأبناء الوطن بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص بهدف تنمية القدرات البشرية وتحسين مخرجات منظومة التدريب و الوصول إلى المستويات العالمية عبر برامج تأهيل تواكب مستجدات العصر و توفير احتياجات التنمية المتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة واستحداث سياسات ونظم تدريبية تعزز كفاءة الرأسمال البشري وخدمة كافة شرائح المجتمع وتعزيز ريادة المملكة إقليمياً ودوليا.

واشار إلى أن تلك المبادرة تأتي إمتدادا واستكمالات لحزمة مبادرات إيجابية سابقة أطلقتها "اليوم" على مدار الأعوام الماضية، ومنها مبادرة تدريب عدد من طلاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمطابع "الدار"، وتعيين أغلب خريجيها في وظيفة فني طباعة بمطابع ”الخليج 365” ، تأكيدا لدعم وتأهيل الشباب السعودي وكذا برنامج «الصحفي الناشئ» بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية وشمل 41 متدرباً ومتدربة تلقوا فنون وأبجديات العمل الصحفي.

وأضاف رئيس مجلس ادارة دار "اليوم" للاعلام ، أن "اليوم" تواصل العمل بخطى ثابتة وواضحة لمواكبة رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي عبر المنصات المختلفة وتنوع مصادر الاستثمار بما ينعكس على ايجابا الاعلام السعودي انطلاقا من إيمان الدار بدورها ومسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في ظل توجهات وأهداف وزارة الإعلام الرامية لتطوير منظومة إعلامنا الوطني، عبر دعمها لتطوير الكوادر البشرية و تلبية متطلبات سوق العمل و تأهيل الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل .

من جانبه أكد رئيس التحرير عمر الشدي على أهمية تفعيل مثل هذه المبادرات والشراكات بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية في سبيل الارتقاء بمنظومة الأداء المهني إجمالا والاعلامي على وجه الخصوص ، وهو ما يلتقي في أطره مع مشاريع الدولة والاستراتيجيات والأهداف التي ترتكز عليها رؤية 2030، بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة ، وينسجم مع مشاريع الدولة التنموية التي تستثمر في المواطن وتبني عليه الآمال وتوفر له الفرص في سبيل تحقيق جودة الحياة في الحاضر وبلوغ أقصى آفاقها في المستقبل.

وقبل ختام الزيارة دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية مركز اليوم للتدريب .

يذكر أن دار "اليوم " للإعلام ، كانت تضم "مركز تدريب " وتوقف قبل 8 سنوات ، حتى تم تطويره وافتتاحه مجدداً .