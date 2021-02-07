شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير عدد (٢) طائرتين بدون طيار (مفخخة).

وأضاف العميد المالكي انه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (٤) طائرات بدون طيار مفخخة هذا اليوم الأحد اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قياده القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمه لتحييد وتدمير القدرات النوعيه للمليشيا الإرهابية و بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.