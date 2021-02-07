شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: لا نفرض غرامات.. دورنا حماية المواطن والمقيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد تطبيق «توكلنا» عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن فرض غرامات للتجمعات، موضحاً أن التطبيق لا يصدر مخالفات أو عقوبات وأن ذلك من اختصاص رجال الأمن.

وأضاف: «التطبيق وجد لخدمة المواطن والمقيم والحفاظ على سلامتهم من خطر انتشار فايروس كورونا، والتسهيل عليهم من خلال الخدمات التي يقدمها من مختلف الجهات الحكومية».

وأشار إلى أن التطبيق يقدم خدماته بشكل مجاني بما في ذلك عدم احتساب تكلفة الإنترنت عبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.