مذكرة تعاون تفتح آفاق الابتكار في مجال علوم الفضاء والدفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة السعودية للفضاء ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية أمس، مذكرة تعاون تهدف إلى مواءمة استراتيجيات البحث والتطوير ونقل وتبادل المعرفة وتنمية رأس المال البشري لدى الجهتين لتعزيز المكتسبات المشتركة وزيادة التعاون في المجالات ذات الأهمية بما يضمن تحقيق التكامل وتوحيد الجهود. ووقع المذكرة عن الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن المركز المدير العام الدكتور سامي الحميدي.

وأوضح آل الشيخ أن توقيع مذكرة التعاون يأتي بعد تبني الهيئة استراتيجية تستهدف إبرام اتفاقيات عدة مع المراكز والجهات البحثية لتعزيز روح الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة التي أكدت عليها رؤية 2030.

وأضاف بأن هذه المذكرة ستعمل على توسيع أفق الباحثين والأكاديميين نحو المزيد من البحوث والدراسات العلمية وحرص الهيئة على تطوير القدرات البشرية السعودية في مجال علوم الفضاء ودعم وتشجيع الأنشطة البحثية والصناعية، وبناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة.

من جانبه، أكد الحميدي أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، كما حقق المركز إنجازات متميزة في عدد من المجالات تشمل الأنظمة المسيرة عن بعد وأنظمة الرادارات والأنظمة الكهروبصرية، ويتطلع المركز من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للفضاء دعما لقطاع أبحاث الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

أهمية التعاون: