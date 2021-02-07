شكرا لقرائتكم خبر إنذارات نهائية لمنشآت خالفت نظام المهن الطبية البيطرية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في ضبط 4 مخالفات على منشآت بيطرية، وذلك ضمن جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية بيطرية و11 عيادة بيطرية في جدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة بجدة المهندس عادل الشيخ أن الجولات ما زالت مستمرة للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بكورونا ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين.

وأضاف «إن المخالفات تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص، وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي، وتوجيه11 انذارا نهائيا لعدد من المنشآت»، مبينا أنه سيتم إصدار مخالفة في حال عدم معالجة تلك الملاحظات، ومن أهم تلك الملاحظات عدم الالتزام بترتيب الأدوية داخل المنشأة، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وعدم صرف الأدوية بدون شرح مستفيض للمراجع، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية في الفترة المسائية حرصا على تطبيق كافة المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي «إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات»، مضيفا «تم عمل اللازم بتحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم»، مطالبا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.