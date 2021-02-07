شكرا لقرائتكم خبر تحرير 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 979 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، على الأسواق والمراكز التجارية المركزية، عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، وعدم تفعيل تطبيق (توكلنا) إضافة إلى ضبط 116مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 112 بلاغا تضمن وجود زحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بكافة البروتوكولات الوقائية وتطبيق (توكلنا)، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعت أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات الموحد، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

مخالفات مرصودة: