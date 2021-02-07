احترازات مشددة في أسواق الخضار والمواشي بعسير

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وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة، وخاصة في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة، وأن العقوبات ستطبق مباشرة على المخالفين.وأضاف أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاما وشرطا لدخول المنشآت، سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية.
الاشتراطات:
- وضع الكمامات
- ارتداء القفازات
- النظافة العامة
- نظافة العاملين
- تعقيم عربات التسوق
- وضع المعقمات
- توفير الكمامات
- ملصقات التباعد
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