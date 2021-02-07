شكرا لقرائتكم خبر احترازات مشددة في أسواق الخضار والمواشي بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات التفتيشية على أسواق الخضار والمواشي والمسالخ في المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة، وخاصة في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة، وأن العقوبات ستطبق مباشرة على المخالفين.

وأضاف أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاما وشرطا لدخول المنشآت، سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية.

الاشتراطات: