شكرا لقرائتكم خبر حملات تغلق مطاعم ومحال تموينات ومخابز بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية نحو 25 نشاطا تجاريا مخالفا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا (كوفيد 19)، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وأنشطة تجارية مختلفة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على مدار اليوم، وتابعت الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصارها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.