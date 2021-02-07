زحام المطاعم والمولات يغلق 23 منشأة بجازان

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وأكد أمين المنطقة نايف بن سعيدان عمل الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، من خلال الخطط والآليات المعدة؛ لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددا على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة جازان 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 247 جولة ميدانية رقابية نفذتها أمس الأول.وأكد أمين المنطقة نايف بن سعيدان عمل الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، من خلال الخطط والآليات المعدة؛ لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددا على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

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