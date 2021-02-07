شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 38 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة تجارية وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك بمتابعة من قبل رؤساء البلديات الفرعية، وإشراف من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الأمانة كثفت عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار إلى أنه تم تطهير 25 موقعا، بمشاركة 85 مراقبا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددا على تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلديات على جميع المنشآت، حرصا على سلامة كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.