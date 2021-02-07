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إغلاق 38 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة تجارية وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس والحد من انتشاره، وذلك بمتابعة من قبل رؤساء البلديات الفرعية، وإشراف من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الأمانة كثفت عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار إلى أنه تم تطهير 25 موقعا، بمشاركة 85 مراقبا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددا على تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلديات على جميع المنشآت، حرصا على سلامة كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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