شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 38 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الأمانة كثفت عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمحافظة على الصحة العامة.وأشار إلى أنه تم تطهير 25 موقعا، بمشاركة 85 مراقبا ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشددا على تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلديات على جميع المنشآت، حرصا على سلامة كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 38 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.