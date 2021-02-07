6 ألوان تزين جدارية تشكيلية بجسر العوالي

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وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وكالة التشييد والصيانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا - مكة المكرمة، بمساحة بلغت 198م2، قام بتنفيذها 15 رساما ورسامة، وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس موسى الصحبي أن الجدارية صممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروف العربية - الخط السنبلي - الذي يتوسط الآية الكريمة «رب اجعل هذا البلد آمنا»، حيث تجاوزت ساعات العمل بـها أكثر من 70 ساعة، مقسمة على مراحل عدة على مدى 14 يوما، استخدمت فيها 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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