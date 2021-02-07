ضياع الوقت والعزلة وفتور الحماسة أبرز عيوب التعلم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن بعض الأطفال كانوا يرتادون المدارس عبر الإنترنت قبل أزمة كورونا بسبب حرص الوالدين، إلا أن الغالبية العظمى من الأطفال لم تكن لديهم خبرة سابقة في التعلم عن بعد قبل الوباء.

وبالنسبة للتعليم برياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي يمكن أن يكون التعلم عبر الإنترنت جيدا أو حتى أفضل من التعلم الشخصي في الفصل الدراسي، كما قالت الأستاذة المشاركة في علم النفس التربوي وتكنولوجيا التعليم في جامعة ولاية ميشيغان كريستين جرينهاو «أظهرت الأبحاث أن أداء الطلاب في التعلم عبر الإنترنت أفضل من أولئك الذين يتلقون التعليمات وجها لوجه، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل صحيح».

يمكن أن يساعد التعلم عبر الإنترنت الطلاب على الازدهار، في حال تم تجنب مساوئ التعلم عن بعد، حيث أجمعت العديد من المصادر على وجود عيوب للتعلم عن بعد، والتي يجب أن يتنبه لها المعلمون وأولياء الأمور، أبرزها ضياع الوقت والشعور بالعزلة وفتور حماسة الطلاب.

مصاعب تواجه التعلم عن بعد:

1- الحفاظ على حماس الطالب

بالنسبة للعديد من الأشخاص، عدم وجود فصل دراسي وتحديد أوقات الفصل الدراسي من الصعب تذكر تسجيل الدخول، أو حتى الرغبة في تسجيل الدخول. من المهم للطالب أن يكون لديه الحافز اللازم للنظر في موقع الويب.

2- البقاء على اتصال مع المعلمين

في فصل دراسي تقليدي، من السهل جدا التحدث إلى المعلم قبل أو بعد الفصل الدراسي أو جدولة الاجتماعات في وقت مختلف. أما عن بعد، فهناك صعوبة أكبر في الاتصال بالمعلم، على الرغم من أنه يمكن إرسال بريد الكتروني.

3- التفاعل مع الأقران

نظرا لعدم وجود فصل دراسي وبالتالي لا توجد قدرة على العمل في مشروعات جماعية أو حتى التحدث مع الطلاب في بيئة وجها لوجه، فمن الصعب بناء علاقات من أي نوع. ليس هذا فحسب، ولكن من السهل جدا الشعور بالعزلة عن الآخرين بسبب العمل بشكل منفرد.

4- البقاء على اتصال في جميع الأوقات

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مصدر موثوق للكهرباء أو ليس لديهم إنترنت موثوق، قد يكون من الصعب دائما الوصول إلى منزل صديق أو مقهى أو مكتبة أو أي مكان آخر يتوفر فيه الوصول إلى الإنترنت بسهولة.

4- الحصول على تغذية رجعية

يمكن أن تكون التعليقات فورية عندما تكون جالسا في فصل دراسي مع معلم، لأن لديه بضع دقائق لإلقاء نظرة على عملك وتحديد ما إذا كنت على المسار الصحيح أم لا. ومع ذلك، عند إرسال المهام عبر البريد الالكتروني، قد يصبح الحصول على الملاحظات التي تبحث عنها أكثر صعوبة.

5- فرص إلهاء عالية

مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس للتفاعل وجها لوجه وعدم وجود زملاء في الفصل يمكنهم المساعدة في التذكيرات المستمرة حول المهام المعلقة، فإن فرص تشتيت الانتباه وفقدان المسار النهائي عالية.

6- التكاليف المخفية

على الرغم من أن تكلفة برنامج التعليم عن بعد عادة ما تكون أرخص من البرامج العادية، إلا أنه قد تكون هناك تكاليف خفية، مثل زيادة تكلفة الكهرباء، واشتراك الإنترنت.

7- التكنولوجيا المعقدة

يمكن أن يكون الاعتماد المفرط على التكنولوجيا عائقا رئيسا في نمط التعلم عن بعد، وخاصة عندما يتم التعلم في بيئة عبر الإنترنت. يمكن لأي برنامج أو جهاز معطل أن يؤدي إلى توقف الفصل الدراسي المستمر ويقطع عملية التعلم. وبالمثل، إذا لم يكن الطالب خبيرا في استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا، فقد تكون تجربته التعليمية غير مرضية.

8- ضعف جودة هيئة التدريس

غالبا ما ينظر إلى التعليم عن بعد على أنه ابن العم الأقل للتعليم العادي، وغالبا ما يعاني من نقص عدد أعضاء هيئة التدريس الجيدين. في حالات أخرى، حتى لو كان المعلم جيدا، فقد لا يكون مرتاحا للتدريس في بيئة عبر الإنترنت.

9- يتطلب التعلم عن بعد الدافع الذاتي

لأن التعلم عن بعد مرن، فأنت بحاجة إلى التنظيم الجيد والتخطيط والعمل لتحقيق ذلك، يحتاج الطلاب إلى مزيد من الانضباط للنجاح في الدراسة عن بعد.

10- التعلم في عزلة

على الرغم من أن الطالب موجود في فصل دراسي افتراضي مليء بالطلاب، فإن ديناميكيات التفاعل تتغير مع التعلم عن بعد، فيحدث إحساس بالانفصال أو الوحدة عند متابعة برنامج التعلم عن بعد، ولكن هناك فرص لإرسال رسائل البريد الالكتروني والنشر على لوحات الرسائل والمشاركة في مناقشات جماعية عبر الإنترنت.

11- وصول مستمر وموثوق إلى التكنولوجيا

يحتاج الطلاب إلى الوصول الكامل إلى المعدات اللازمة للوفاء بمتطلبات الدورة. على سبيل المثال، تتطلب الدورات التدريبية عبر الإنترنت جهاز كمبيوتر متصلا بالإنترنت، فقد يكون من الصعب تلبية المتطلبات الفنية لبعض الطلاب الذين قد يشعرون بالإرهاق والتحدي إذا لم يكونوا على دراية كاملة بالحاسوب. يمكن أن تسبب الثغرات الفنية والتعامل مع بيئة تعليمية غير مألوفة التوتر والإحباط، ولكن هناك العديد من الطرق للتغلب على هذه الحواجز.

12- التعلم على مهارات الاتصال الشفوي

لا يحصل الطلاب في التعليم عن بعد على ممارسة التفاعل اللفظي مع الأساتذة والطلاب الآخرين.

13- ضياع الوقت

تتطلب الدورات التدريبية عبر الإنترنت وقتا أطول من الفصول، في الغالب سيقضي الطالب وقتا أطول في الدراسة واستكمال المهام في بيئة الإنترنت أكثر مما يقضيه داخل الفصل الدراسي.

14- سهولة المماطلة

الدراسة عن بعد تجعل المماطلة أسهل، فالجانب المظلم للدراسة عن بعد هي التسويف، إن لم يوجد من يخبر الطالب بالحضور إلى الفصل في الوقت المحدد، ولا يوجد من يذكره بالواجبات، فمن السهل تأجيل القراءة والواجبات في بيئة الإنترنت.

- سوء إدارة الوقت

تتطلب الدراسة عن بعد مهارات جيدة في إدارة الوقت، فإن كان الطالب لا يدير وقته بطريقة سليمة ولم تقدم المساعدة من أهله فسيجد نفسه مدفونا تحت جبل لا يمكن التغلب عليه من الدراسة.

15- إحساس بالعزلة

لا يمكن لأحد أن يسمع الصراخ، أو أي صوت آخر، وهذا يسبب عدم ارتياح لبعض الطلاب عبر الإنترنت. الدراسة مع الكمبيوتر فقط دون رفيق قد تكون أمرا مرعبا.

16- مسؤولية عن التعلم الخاص

الطالب وحده المسؤول عن التعلم، لا يستطيع أحد إجباره، لهذا يعد أحد عيوب الدراسة عن بعد هو عدم قدرة الطالب على تحمل المسؤولية.

17- الكثير من وقت النظر إلى الشاشة

من أكثر المساوئ هو الوقت الذي يقضيه الطالب أمام الشاشة والذي قد يضره، ويجعله عادة سيئة.

18- من الصعب بناء العلاقات عبر الإنترنت

إن الانتقال إلى التعلم عن بعد يعد صعبا، حيث إن التعليم يتعلق ببناء العلاقات، وهو أمر أكثر صعوبة لتطوير علاقة عبر الإنترنت.

ويعد أكثر إحدى المجالات صعوبة هي التأكد من مشاركة الطلاب عندما يكونون في اجتماعات افتراضية مثل الزوم أو اجتماع قوقل.

فقد يتمكن الطلاب من العثور على ثغرة أو حل بديل، فأحد المساوئ أنه في حالة تسجيل الدخول، بإمكان الطالب إيقاف تشغيل الميكروفون، وإيقاف تشغيل الكاميرا، ومن ثم اللهو.

19- تؤثر على مهارات التنشئة الاجتماعية

قضاء وقت على الإنترنت من شأنه إحداث تأثير كبير على التنشئة الاجتماعية التي يمكن أن تكون جزءا من البيئة المدرسية للطفل. قد يؤثر التعلم في المنزل على التنشئة الاجتماعية للطفل بشكل عام، لأنه يقضي وقتا أقل في التفاعل بشكل شخصي مع أقرانه في بيئة الفصل الدراسي.

20- عدم وجود مواعيد نهائية

بعض المدارس الافتراضية ليست لديها مواعيد نهائية محددة لإكمال الأعمال المدرسية. الشرط الوحيد هو أن العمل يجب أن يكتمل قبل بداية الصف التالي. بالنسبة لبعض العائلات، قد يكون إغراء المماطلة في العمل المدرسي قويا جدا. إذا أجل العمل المدرسي لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء أيام طويلة من اجتياز المتطلبات المختلفة لضمان إنهاء كل شيء في الوقت المحدد.

21- بقاء الأطفال في المنزل طوال الوقت

تحتاج العائلات إلى قضاء بعض الوقت بعيدا عن بعضها البعض، خاصة في العائلات الكبيرة. تصبح ديناميكيات العلاقة الأسرية متوترة عندما يقضي الجميع وقتا معا طوال اليوم وكل يوم. من الصعب على الآباء أو الأطفال الحصول على بعض الوقت بمفردهم بسبب المسؤوليات الضرورية التي ينطوي عليها التعليم الافتراضي.

22- وجود عدد من الأطفال في مراحل مختلفة

وجود عدد من الأطفال في مراحل مختلفة متقاربة قد يسبب بعض المشاكل لاستخدام الإنترنت أو الأجهزة في المنزل.

23- يمكن أن يحد من الدافع للاستكشاف

في بيئة المدرسة الافتراضية، هناك حاجة إلى تحديد مربعات محددة لمسح التفويضات التعليمية. وهذا يجعل العديد من العائلات تنخرط في روتين العمل الجاد بما يكفي لإنهاء المتطلبات، ثم التوقف عن العمل يضع حدا طبيعيا لفضول الطالب، والذي قد يتسبب في النهاية في تطوير عادة، مما يحد من دوافعهم.

24- يمكن أن يؤدي إلى ضعف أداء الطلاب

على مدى 4 سنوات، من 2011 إلى 2014، جرى تقييم أداء الطلاب في المدارس الافتراضية في منطقة فيلادلفيا من خلال الاختبارات الموحدة. عند تقييم درجاتهم في اختبارات التحصيل الحكومية، فشل 100% من الأطفال المسجلين في المدارس الافتراضية في الاختبار.

25- الطلاب ذو الصعوبات مستبعدون

التعليم عن بعد لا يراعي الفروقات بين الطلاب ولا يمكنه أن يراعي الطلاب ذوي الصعوبات، خاصة الطلاب ذوي الصعوبات في الفهم أو القراءة.

26- عدم الانضباط

يلعب الانضباط الدور الأكبر وراء كل إنجاز ناجح حتى الآن، والانضباط سهل في المدارس، حيث توجد القواعد واللوائح المحددة من قبل المدارس والمعلمين للطلاب.

27- أجوبة جاهزة

عندما يطرح سؤال في فصل دراسي غير متصل بالإنترنت، يتعين على المعلمين الاستجابة بسرعة بناء على المعرفة والإبداع. ولكن عندما يسأل المعلمون عبر الإنترنت، فإن لدى الطلاب وقتا للبحث عن السؤال على Google ثم تقديم الإجابات. وأيضا فإن أهم 10 أسئلة وأجوبة مكتوبة مسبقا لأنهم يعرفون ما يمكن للطلاب طرحه. وبعض المعلمين عبر الإنترنت يرسلون فقط نسخة من الإجابة على هذه الأسئلة للجميع.

28- إبداع أقل والمزيد من التعليمات

عادة يحلل المعلمون العقل والأنشطة السلوكية للطلاب قبل التدريس حول الموضوع. ثم يدرسون الطلاب بناء على قوة استيعاب الطالب أو قدرته على التعلم. هذا غير ممكن للمعلمين أمام الكاميرا. نعم، يمكن للمدرسين إعطاء التعليمات لكنهم غير قادرين على بث الإبداع في أذهان الطلاب باستخدام الكاميرا.

29- صعوبة إيجاد بيئة للدراسة

في المدارس يتمتع الطلاب ببيئة مناسبة للدراسة، أما عند أخذ دروس عبر الإنترنت في المنزل، هناك فرص أقل لخلق بيئة للدراسة.

30- المعلومات الزائدة

لدينا اليوم معلومات حول كل شيء أو لدينا أدوات للحصول عليها بسرعة، ولكن ليس لدينا وقت للتحليل وقوة ذهنية للتخزين. والبعض لا يمتلك مهارات تحليلية عالية لتحليل أي شيء خاطئ، وهذا ما قد يسبب المشكلة في التعليم عن بعد، فلا توجد مساحة للتفكير بشكل إبداعي واستخدام قوة التخيل والتفكير في إجابات المعلمين.

31- التعلم الالكتروني الجيد

يستغرق تطوير تعليم الكتروني فعال وقتا ومالا وقدرا كبيرا من الخبرة. يتضمن التعلم الالكتروني الجيد الوسائط المتعددة وتطوير الويب المخصص والدعم الفني وتصميم تفاعل المستخدم القوي.

32- نقص القوة التحويلية

يجب أن يقال إن التعلم الالكتروني فعال في تنفيذ عملية التدريب ونقل أنواع معينة من المعرفة. ومع ذلك، فإن التعلم الحقيقي يأتي من خلال الاتصال المباشر مع ممارس متمرس.

من خلال هذه المشاركة يحدث تحول حقيقي ويصبح المتعلم أكثر فاعلية كفرد، وينتقل إلى المستوى التالي من الأداء. مثل هذا التغيير هو أكثر صعوبة مع التعلم الالكتروني.

عيوب ومساوئ أخرى: