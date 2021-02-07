شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من صحة جدة حول انتحال ممثلة تونسية صفة طبيبة تجميل 6 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت مصادر أن مديرية الشؤون الصحية في جدة، فتحت تحقيق مع عدة عيادات وصالونات تجميل على خلفية انتحال ممثلة تونسية صفة استشارية تجميل في إحدى العيادات بمحافظة جدة، بحسب عكاظ.

وكانت ممثلة تونسية قد صرحت خلال قناة عربية بأنها عملت استشارية لمدة 6 سنوات في عيادة تجميل دون شهادة أو تصريح للعمل، وأنها كانت خبيرة متخصصة دون شهادة، وسُمحَ لها بالعمل وإجراء العمليات التجميلية.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الممثلة عملت في صالون تجميل في جدة وليست عيادة قبل 13 عاما، وعيادة التجميل أنكرت توظيفها أو التعامل معها، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة ويجري التحقق منها.