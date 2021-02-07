شكرا لمتابعة خبر عن نتائج التحقيق الفوري في الخطأ الوارد بالمؤتمر الصحفي لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): فتحت الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس فتحت الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ، تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا. وأسفرت التحقيقات، أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك. وتقدّم فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا بشديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة.