شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا " يوضح حقيقة فرض غرامات للتجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى تطبيق توكلنا، ما يتم تداوله من فرض غرامات للتجمعات " غير صحيح "، موضحا أن التطبيق لا يصدر مخالفات أو عقوبات، لأن ذلك من اختصاص رجال الأمن.

وكان تطبيق "توكلنا" عاود العمل بشكل جيد بعدما واجه عدة مشكلات مؤخرا بسبب الضغط الشديد عليه نتيجة إقبال أعداد كبيرة في وقت واحد للتسجيل.

يذكر أن تطبيق "توكلنا" قد تعرض أمس لمشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة، وظل الفريق التقني يعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.