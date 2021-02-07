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هاشتاق " لأنهم سبايك " يتصدر الترند بسبب خطأ في المؤتمر الصحفي لكورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتشرت صورة لخطأ وقع في مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس ، على نطاق واسع بمنصات التواصل.

وتصدر هاشتاق " لأنهم سبايك " إلى قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد دقائق من انتهاء الإيجاز الصحفي.

وظهرت كلمة " لأنهم سبايك " تحت أيقونة الصالات والمراكز المشمولة بقرار الإغلاق للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي؛ وذلك أثناء عرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ الإيجاز الصحفي الخاص بالوزارة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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