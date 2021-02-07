شكرا لمتابعة خبر عن هاشتاق " لأنهم سبايك " يتصدر الترند بسبب خطأ في المؤتمر الصحفي لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): انتشرت صورة لخطأ وقع في مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس انتشرت صورة لخطأ وقع في مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ، على نطاق واسع بمنصات التواصل. وتصدر هاشتاق " لأنهم سبايك " إلى قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد دقائق من انتهاء الإيجاز الصحفي. وظهرت كلمة " لأنهم سبايك " تحت أيقونة الصالات والمراكز الرياضية المشمولة بقرار الإغلاق للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي؛ وذلك أثناء عرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ الإيجاز الصحفي الخاص بالوزارة.