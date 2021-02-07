شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن المليشيا الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.