شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط لبس الكمامة داخل السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، عن ضوابط لبس الكمامة داخل السيارة.

وقال طلال الشلهوب، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، إن الشخص إذا كان بمفرده في السيارة لا حاجة له لارتداء الكمامة.

وأوضح أنه يجب ارتداء الكمامة داخل المركبة إذا كان الركاب ليسوا من أسرة واحدة، لافتا:" يجب ارتداء الكمامة أيضاً عند الوقوف في النقاط الأمنية، أو خلال الحديث مع رجل الأمن ".