شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن فتح جزئي للواجهات البحرية وفق 3 ضوابط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، فتح جزئي للواجهات البحرية بالمحافظة وفق 3 ضوابط، وذلك بتوجيهات من المحافظ الأمير مشعل بن ماجد.

وقالت أمانة جدة بأن ضوابط الفتح الجزئي؛ تتضمّن السماح بدخول المركبات للمرور فقط بدون توقف، إلى جانب منع الجلوس والافتراش والانتظار.

وتضمنت ضوابط الفتح الجزئي للواجهات البحرية أيضا السماح بممارسة رياضات المشي والدراجات، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.