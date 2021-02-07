شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من محافظ جدة بشأن الجلوس والافتراش في الواجهات البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

‏وجه محافظ ‎جدة، الأمير مشعل بن ماجد بفتح الواجهات البحرية جزئيًا من خلال عدة ضوابط.

وتضمنت الضوابط:" دخول المركبات للمرور فقط دون توقف، منع الجلوس والافتراش والانتظار، السماح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية ".

وكان متحدث الداخلية، حذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع.

وأضاف متحدث الداخلية:" السجن 5 سنوات أو غرامة مليون ريال أو بهما معا تجاه مروجي شائعات كورونا.

وأوضح:" قرار منع التجول بأيديكم جميعاً "، لافتا:" مانرصده من مخالفات تمثل الأفراد ولا تعكس وعي المواطن والمقيم والزائر ".