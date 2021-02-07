شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تقهر جائحة ‎كورونا في ‎مصر وتحقق حلمها بدراسة الطب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سلط تقرير لقناة الإخبارية على قصة لطالبة سعودية تحدت جائحة ‎كورونا وحققت حلمها بدراسة الطب في مصر.

تدرس الطالبة زينب فهد في السنة الخامسة بكلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة، ضمن 50 طالب وطالبة سعوديين يواصلون دراسة الطب في مصر رغم أزمة وباء كورونا، وباشرت الطالبة السنة الثانية على التوالي التدريب العملي في أحد المستشفيات المصرية، استكمالاً لرحلة دراستها النظرية، ولاكتساب الخبرة العملية والاطلاع على حالات معقدة قد لا يتسنّى لها فرصة التعرف عليها مستقبلًا.

وتعكف زينب وزملاؤها على مساعدة الكوادر الطبية المصرية في عيادات الرمد والأنف والأذن والحنجرة، ومن ثمّ عيادات الأطفال والباطنية، لمتابعة حالة المرضى المصريين رغم انتشار مرض كوفيد 19.

وقالت الطالبة أنها تحرص دائمًا في رحلتها التعليمية على إعلاء صورة المملكة ورفع صورة الطبيب السعودي، وتحلم بالعودة للمملكة كطبيبة ناجحة يستفيد الوطن من خبراتها.

وأبدى سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي اعتزازه بزينب وزملائها في طب القصر العيني، الذين "يجسدون أسمى معاني الاجتهاد في طلب العلم والجد والمثابرة في تحصيله، ويضربون أجمل صور الأخوة بين الشقيقتين السعودية ومصر".