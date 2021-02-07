تصريح من تطبيق توكلنا حول الرصد الآلي خلال التجمعات

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أكد الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» ‏عبر «تويتر» عدم صحة ما تم تداوله بشأن مراقبة تحركات الأشخاص وتسجيل المخالفات إلكترونياً، موضحاً أن التطبيق لا يُصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي، ومن يقوم بذلك هم رجال الأمن.

وأوضح الحساب أن التطبيق تم تطويره بالتعاون مع وزارة الصحة لإصدار التصاريح المعتمدة للتنقل خلال فترة منع التجول، مشدداً على أن ما ذُكر بالمنشور المتداول عبر مواقع التواصل بأنه يصدر مخالفات آلية بمتابعة التحركات غير صحيح جملة وتفصيلاً.

يذكر أن الأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باشر العمل بالتطبيق للتحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجوّل، من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية الوطنیة أو رخصة الإقامة.

Source okaz

