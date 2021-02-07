تحقيق عاجل بسبب ظهور كلمة غير لائقة بالمؤتمر الصحفي لكورونا

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أجرت الجهات المعنية عن المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة غير مناسبة في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد اليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1442 هجرية الموافق 7 فبراير 2021 ميلادية.
ووفقاً للمعلومات، أسفرت التحقيقات عن أن هذا الموضوع وقع نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك.
وتقدّم فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا بشديد الاعتذار لعموم المشاهدين والمشاهدات، ولكل من ساءته تلك العبارة.
Source sabq
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