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الزعاق يفسر ظاهرة صعود فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل بالقصيم

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الرياض - محمد عبدالله - تحدث عند هطول الأمطار

فسر المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، ظاهرة صعود فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل الواقعة بمنطقة القوارة بشمال القصيم.

وأوضح الزعاق –عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد– أن هناك قنوات وفجوات أرضية تحت البحيرة، مشيرًا إلى أنه مع نزول الأمطار يصعد الهواء.
وأشار إلى أن تلك الظاهرة طبيعية؛ «فأرض صلاصل معرض جغرافي مهم للباحثين». 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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