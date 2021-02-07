الزعاق يفسر ظاهرة صعود فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل بالقصيم

فسر المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، ظاهرة صعود فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل الواقعة بمنطقة القوارة بشمال القصيم.

وأوضح الزعاق –عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد– أن هناك قنوات وفجوات أرضية تحت البحيرة، مشيرًا إلى أنه مع نزول الأمطار يصعد الهواء.

وأشار إلى أن تلك الظاهرة طبيعية؛ «فأرض صلاصل معرض جغرافي مهم للباحثين».

منطقة صلاصل ب #القوارة شمال #عيون_الجواء في شمال #القصيم

تحتوي على قنوات وفجوات أرضية ومع نزول الأمطار يصعد الهواء في داخلها لأعلى وهذا مايسبب هذه الظاهرة

وهي ظاهرة طبيعية علماً بأن أرض صلاصل معرض جغرافي مهم للباحثين pic.twitter.com/p3q9PySXnO — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) February 7, 2021

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