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أمانة نجران تنفذ 370 جولة رقابية وتغلق 26 منشأة مخالفة لإجراءات «كورونا»

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الرياض - محمد عبدالله - بينها السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات..

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أمس، 370 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس .

وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق 26 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، فيما جرى تحرير 223 مخالفة، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات.

ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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