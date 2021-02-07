أمانة نجران تنفذ 370 جولة رقابية وتغلق 26 منشأة مخالفة لإجراءات «كورونا»

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أمس، 370 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق 26 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، فيما جرى تحرير 223 مخالفة، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات.

ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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