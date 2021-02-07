شرطة الشرقية: القبض على مواطن تباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكد متحدث شرطة الشرقية، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.