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القيادة تشكر «الجمارك» لجهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات

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الرياض - محمد عبدالله - ساهمت في تحقيق الأمن وحماية المجتمع..

حظيت «الجمارك » بثقة القيادة؛ على الجهود المبذولة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت الجمارك: المقام الكريم يوجه شكره للجمارك السعودية نظير الجهود المستمرة لتحقيق أمن وحماية المجتمع بكفاءة عالية.

وأضافت: خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر وتقدير للجمارك السعودية لجهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة للمملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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