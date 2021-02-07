القيادة تشكر «الجمارك» لجهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - ساهمت في تحقيق الأمن وحماية المجتمع..
حظيت «الجمارك السعودية» بثقة القيادة؛ على الجهود المبذولة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة.
وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت الجمارك: المقام الكريم يوجه شكره للجمارك السعودية نظير الجهود المستمرة لتحقيق أمن وحماية المجتمع بكفاءة عالية.
وأضافت: خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر وتقدير للجمارك السعودية لجهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة للمملكة.
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