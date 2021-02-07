خطأ في المؤتمر الصحفي لـ«كورونا».. وهاشتاق «#لأنهم_سبايك» يصعد إلى الترند

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لخطأ وقع في مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا.

وظهرت كلمة (لأنهم سبايك) تحت أيقونة الصالات والمراكز الرياضية المشمولة بقرار الإغلاق للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي؛ وذلك أثناء عرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ الإيجاز الصحفي الخاص بالوزارة.

وصعد هاشتاق (#لأنهم_سبايك) إلى قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، بعد دقائق من انتهاء الإيجاز الصحفي.

ووجد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الخطأ الذي اعتبروه غير مقصود؛ مادةً ترفيهيةً، مستخدمين صورًا ومقاطع فيديو بشكل واسع للسخرية منه.

وفي تفاعل سريع مع الخطأ، سخر حساب أحد المطاعم الشهيرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الخطأ، قائلًا: «من الآخر.. أرسل لنا سيرتك الذاتية»، كما تفاعل أحد مطاعم البيتزا، في تغريدة له، قائلًا: «وقف سباكة، واطلب بيتزا».

من جانبه، قال الدكتور عبيد العبدلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قلناها من قبل ونقولها اليوم.. الرسائل التوعوية والتسويقية يجب أن يتولاها ناس لديهم الحصافة والسياسة ومعرفة المجتمع، لا أن تترك لأي أحد!».