أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن فتح جزئي للواجهات البحرية بجدة وفق 3 ضوابط.

وفي بيان لها، قالت الأمانة: «بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فتح جزئي للواجهات البحرية وفق الضوابط التالية: يُسمح بدخول المركبات للمرور فقط دون توقف، ويُمنع الجلوس والافتراش والانتظار».

وتضمنت الضوابط أن يسمح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية.

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