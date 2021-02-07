

رفحاء 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 42 جولة ميدانية رقابية خلال أسبوع, أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وتحرير 7 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة على الفرق الميدانية بالبلدية تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، من خلال الخطط والآليات المعدة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

// انتهى //

19:34ت م

0174





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 42 جولة رقابية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.