اقتصادي / مهرجان الكمأ بحفر الباطن يواصل مبيعاته وفق الإجراءات الاحترازية



حفر الباطن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

واصل مهرجان الكمأ الثاني "2021م" بمحافظة حفر الباطن استقبال الأهالي والزوار من جميع مناطق المملكة، ودول الخليج مع وجود عدد من الباعة والمسوقين للكمأ، الذي يعد الأول من نوعه بالخليج، وتتراوح الأسعار من 300 إلى 900 ريال للكيلوجرام الواحد بحسب النوع والجودة والحجم.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان نايف الشريهي أن البيع يعد النشاط الرئيس للمهرجان، الذي يشغل مساحة تقدر بـ 50 ألف متر مربع، توفر مساحات عرض لـ 60 محلًا مجهزًا، ومنطقة للعرض ومقر ضيافة وأركانًا للجهات الحكومية، مع التشديد على تطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الباعة والزوار من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد، ولبس الكمامة مع وجود فرق من رجال الأمن وصحة البيئة للتأكد من توفر تطبيق توكلنا للمتسوقين.

وأشاد الزائر عبدالله العازمي من دولة الكويت: "بالتجهيزات المقامة في المهرجان، الذي يعد من الأماكن المهمة التي يقصدها عشاق هذه الثمرة الموسمية".

من جهته قال الزائر راشد المري من دولة قطر: "إن حفر الباطن شهدت تطورًا على جميع الأصعدة، جعلتها منطقة جذب سياحي مع توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار".

يذكر أن أمانة حفر الباطن أوقفت جميع الفعاليات المصاحبة للمهرجان تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

19:33ت م

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حفر الباطن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسواصل مهرجان الكمأ الثاني "2021م" بمحافظة حفر الباطن استقبال الأهالي والزوار من جميع مناطق المملكة، ودول الخليج مع وجود عدد من الباعة والمسوقين للكمأ، الذي يعد الأول من نوعه بالخليج، وتتراوح الأسعار من 300 إلى 900 ريال للكيلوجرام الواحد بحسب النوع والجودة والحجم.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان نايف الشريهي أن البيع يعد النشاط الرئيس للمهرجان، الذي يشغل مساحة تقدر بـ 50 ألف متر مربع، توفر مساحات عرض لـ 60 محلًا مجهزًا، ومنطقة للعرض ومقر ضيافة وأركانًا للجهات الحكومية، مع التشديد على تطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الباعة والزوار من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد، ولبس الكمامة مع وجود فرق من رجال الأمن وصحة البيئة للتأكد من توفر تطبيق توكلنا للمتسوقين.وأشاد الزائر عبدالله العازمي من دولة الكويت: "بالتجهيزات المقامة في المهرجان، الذي يعد من الأماكن المهمة التي يقصدها عشاق هذه الثمرة الموسمية".من جهته قال الزائر راشد المري من دولة قطر: "إن حفر الباطن شهدت تطورًا على جميع الأصعدة، جعلتها منطقة جذب سياحي مع توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار".يذكر أن أمانة حفر الباطن أوقفت جميع الفعاليات المصاحبة للمهرجان تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //19:33ت م0173

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