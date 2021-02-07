السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تبث رسائل توعوية لحماية المجتمع من فيروس كورونا



مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة الجهود التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشاشات الإلكترونية الموجودة في مبنى الأمانة والبلديات الفرعية وفي الميادين والشوارع بالعاصمة المقدسة، ونشر الوعي العام للوقاية من فيروس

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بالاجراءات الاحنرازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

// انتهى //

18:41ت م

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مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة الجهود التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشاشات الإلكترونية الموجودة في مبنى الأمانة والبلديات الفرعية وفي الميادين والشوارع بالعاصمة المقدسة، ونشر الوعي العام للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بالاجراءات الاحنرازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.// انتهى //18:41ت م0159

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