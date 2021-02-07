السعودية اليوم / جامعة نجران تكثف إجراءاتها الاحترازية وتشترط تطبيق "توكلنا" للدخول



نجران 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

كثفت جامعة نجران إجراءاتها الاحترازية على مداخل الجامعة وداخل المباني الإدارية والكليات والعمادات، واشترطت لدخولها تفعيل تطبيق "توكلنا" من قبل جميع مرتاديها.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي، أن الجامعة شددت من إجراءاتها من خلال جولات تفتيشية داخل مرافقها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد ولبس الكمامة، إلى جانب تأمين المعقمات داخل الإدارات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصًا على توعية الموظفين والموظفات بأهمية التقيد بالإجراءات واتباع التدابير التي تهدف إلى الحماية والوقاية من الفيروس، مبينًا أن اللجنة ستواصل جولاتها الدورية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

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18:40ت م

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