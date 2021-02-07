شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري»: رصدنا حالة تعنيف فتاة من قبل أقاربها.. وننسق مع الجهات المختصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع قضية تعنيف فتاة من قبل أقاربها.

وقال المركز: «إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أقاربها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض».

وأضاف المركز عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «يجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».