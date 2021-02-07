متحدث «الداخلية»: عدم ارتداء قائد المركبة الكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن «مخالفة»

قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش، يعد مخالفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا، وتعمل على التقييم المستمر في ما يخص فرض إجراءات مشددة.

وأشار إلى ارتفاع نسبة مخالفات الإجراءات الاحترازية بـ72%، محذرًا من بث الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتسبب بإثارة الهلع في ما يخص فيروس كورونا.