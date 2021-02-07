«الصحة»: تطعيم أكثر من 443 ألفًا بلقاح كورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 300%

الرياض - محمد عبدالله - المملكة تتابع تحورات الفيروس
وقال «العبدالعالي»، خلال مؤتمر صحفي: «مستمرون في خطتنا ومع عودة التوريدات كما هو مخطط له في المراحل القادمة ستظل وتيرة الخطة في تصاعد حسب ما هو مأمول».
وذكر «العبدالعالي» أن المملكة تعيش حاليًّا في مرحلة ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا، مشيرًا إلى ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مؤخرًا إلى 300%.
واستكمل أن العلماء يركزون على تحورات الفيروس في دول العالم، وتأثير التحور على قدرة اللقاحات، وهو ما تنصب عليه الجهود العالمية، لافتًا إلى مواكبة إجراءات المملكة لذلك بالرصد والمتابعة «ولدينا (مركز وقاية) المتميز في هذا الشأن».
فيديو | #الصحة: تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/7PhOGqKG6p— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2021
فيديو | #الصحة: تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/7PhOGqKG6p— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2021
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