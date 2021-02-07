«الداخلية»: ضبط 31.868 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض الأعلى

كشف المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، عن ضبط 31.868 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة، بزيادة قدرها 72% عن إجمالي مخالفات الأسبوع الذي يسبقه.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن منطقة الرياض جاءت الأولى في المخالفات بنسبة 28% من إجمالي جميع المخالفات التي رصدت في جميع مناطق المملكة يليها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، قد أوضح أن قرار منع التجول بيد المجتمع، مشيرًا إلى أنه متى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك.

وأضاف أنه لن يكون هناك قرار بمنع التجول حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا.

فيديو | متحدث #الداخلية: ضبط 31.868 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي#الإخبارية pic.twitter.com/Xpe0RMUAvx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2021

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