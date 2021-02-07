الصحة تحذر من «سلوكيات خاطئة» تسبب ارتفاعًا في إصابات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: «إن الخارطة الأسبوعية لإصابات كورونا تؤكد عودة المنحنى إلى الارتفاع؛ وذلك أمر نتابعه بدقة وحذر وقلق».

وأضاف «العبدالعالي»، خلال مؤتمر صحفي، أن المنحنى أمامه احتمال «تسطيحه» حال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإلا ارتفع عدد الإصابات في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع أن السلوكيات الخاطئة، أتت في مناسبات الزواج والمطاعم؛ حيث المصافحة باليد، والمعانقة عند اللقاءات، وعدم الالتزام بالمسافات الآمنة؛ ما أدى إلى ارتفاع الإصابات.

واستكمل أن العلماء يركزون على تحورات الفيروس في دول العالم، وتأثير التحور على قدرة اللقاحات، وهو ما تنصب عليه الجهود العالمية، لافتًا إلى مواكبة إجراءات المملكة لذلك بالرصد والمتابعة «ولدينا (مركز وقاية) المتميز في هذا الشأن».