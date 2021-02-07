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«الصحة»: 80% من إصابات كورونا المرصودة مؤخرًا ارتبطت بأنشطة اجتماعية

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الرياض - محمد عبدالله - منها حفلات الزواج والمناسبات العائلية والتجمعات في المطاعم

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الدراسات العالمية التي نُشرت في المجلات العلمية المرموقة؛ أشارت إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات على التحكم بالجائحة، مرتبطة بأنشطة اجتماعية.

وقال «العبدالعالي»، خلال مؤتمر صحفي: «إن هذه الأرقام تقابلها أرقام لدينا في المملكة عن الحالات المرصودة مؤخرًا»، مشيرًا إلى أن 80% ارتبطت بأنشطة اجتماعية خاصة، كحفلات الزواج، والمناسبات العائلية، والتجمعات في المطاعم.

وذكر «العبدالعالي»، أن المملكة تعيش حاليًّا في مرحلة ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا، مشيرًا إلى ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مؤخرًا إلى 300%.

واستكمل أن العلماء يركزون على تحورات الفيروس في دول العالم، وتأثير التحور على قدرة اللقاحات، وهو ما تنصبُّ عليه الجهود العالمية، لافتًا إلى مواكبة إجراءات المملكة لذلك، بالرصد والمتابعة «ولدينا (مركز وقاية) المتميز في هذا الشأن».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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