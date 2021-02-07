«الداخلية»: غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن سنة لمروجي الشائعات حول كورونا

الرياض - محمد عبدالله - مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة..
حذّر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، كل من ينشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا.
وقال متحدث الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لمتابعة مستجدات كورونا: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات أو تداولها ونشر معلومات مغلوطة من شأنها أن تسبب إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات الاحترازية، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا.
وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبة الموقعة.
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا. #واس_عام pic.twitter.com/0tcMttH8Ez— واس العام (@SPAregions) February 7, 2021
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا. #واس_عام pic.twitter.com/0tcMttH8Ez— واس العام (@SPAregions) February 7, 2021