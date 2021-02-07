«الداخلية»: غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن سنة لمروجي الشائعات حول كورونا

حذّر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، كل من ينشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا.

وقال متحدث الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لمتابعة مستجدات كورونا: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات أو تداولها ونشر معلومات مغلوطة من شأنها أن تسبب إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات الاحترازية، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا.

وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبة الموقعة.