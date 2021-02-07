متحدث «الداخلية»: لن يكون هناك قرار بمنع التجول حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إن قرار منع التجول بيد المجتمع، مشيرًا إلى أنه متى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه لن يكون هناك قرار بمنع التجول حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا.

وأشار إلى ارتفاع نسبة مخالفات الإجراءات الاحترازية بـ72%، محذرًا من بث الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتسبب بإثارة الهلع في ما يخص فيروس كورونا.