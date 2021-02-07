5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 153 إصابة، تلتها الشرقية بـ71حالة، ثم مكة المكرمة 35 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 18حالة، والباحة 9إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة الباحة في المرتبة التالية بـ6حالات، ثم «عسير وحائل» بتسجيل كل منها 5 حالات، فـ«الشمالية والجوف» 4 إصابات، ونجران 3 حالات، وجازان، وأخيرًا سجلت كل من «جازان وتبوك» حالتي إصابة.

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