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5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - الرياض في المقدمة بـ153 حالة..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 153 إصابة، تلتها الشرقية بـ71حالة، ثم مكة المكرمة 35 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 18حالة، والباحة 9إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة الباحة في المرتبة التالية بـ6حالات، ثم «عسير وحائل» بتسجيل كل منها 5 حالات، فـ«الشمالية والجوف» 4 إصابات، ونجران 3 حالات، وجازان، وأخيرًا سجلت كل من «جازان وتبوك» حالتي إصابة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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