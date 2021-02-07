السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع أكثر من 1,500 لغم في اليمن خلال أسبوع



الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021م من انتزاع 1,524 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و404 ألغام مضادة للدبابات، و 1106 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 215.961 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 182 ذخيرة غير متفجرة و43 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 115 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن.

وفي مدينة خب الشغب بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 124 لغما مضادا للدبابات، كما تمكن من نزع 7 مماثلة في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 4 ذخائر غير متفجرة، كما جرى نزع 520 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب.

وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع لغم مضاد للأفراد و 282 ذخيرة غير متفجرة, وبمحافظة تعز تم نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية.

وفي مديرية المخا نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للأفراد إضافة إلى 15 لغما مضادا للدبابات، كما نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و94 لغما مضادا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 121 لغما مضادا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى ذخيرة غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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17:46ت م

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