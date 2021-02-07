السعودية اليوم / صيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي بأحياء العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

تواصل وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال تشييد وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول بالعاصمة المقدسة.

وتضمنت الأعمال المنفذة مؤخراً مواصلة أعمال الخرسانة المسلحة لعبارة مخططات ولي العهد بطول ٢١٠م وأعمال القنوات الأنبوبية بطول ٣٣٠ م، إلى جانب صيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي بطول ٨٢٠٠م في (أجياد - الشرائع - العزيزية - جنوب مكة - العتيبية - العمرة - المعابدة - المسفلة - الشوقية) وتنفيذ أعمال النظافة لعدد ٢٢٥ غرفة تجميع.

وتأتي هذه الأعمال المتواصلة لتهيئة شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة والرفع من كفاءتها، وذلك في إطار التحضيرات والاستعدادات الدورية المكثفة التي تقوم بها الإدارة العامة لشبكات السيول لموسم الأمطار.

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17:44ت م

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