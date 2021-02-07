السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 370 جولة رقابية وتغلق 26 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية



نجران 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أمس، 370 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق 26 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، فيما جرى تحرير 223 مخالفة، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات.

ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

//انتهى//

17:27ت م

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نجران 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أمس، 370 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق 26 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، فيما جرى تحرير 223 مخالفة، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات.ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.//انتهى//17:27ت م0132

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